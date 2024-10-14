Еврокубок. «Бешикташ» сыграет с «Ульмом»
Сегодня состоится один матч регулярного чемпионата Еврокубка.
Турецкий «Бешикташ» дома сыграет с немецким «Ульмом».
Регулярный чемпионат
Группа А
Положение команд: Ульм Германия – 3-0, Гран-Канария Испания – 3-0, Бахчешехир Турция – 2-1, Ховентуд Испания – 2-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 2-1, Тренто Италия – 1-2, Бешикташ Турция – 1-2, Будучность Черногория – 1-2, Сопот Польша – 0-3, Вулвз Литва – 0-3.
Группа B
Положение команд: Валенсия Испания – 3-0, Бурк Франция – 3-0, Тюрк Телеком Турция – 3-0, Цедевита-Олимпия Словения – 2-1, Хапоэль Иерусалим Израиль – 2-1, Арис Греция – 1-2, Венеция Италия – 1-2, Гамбург Германия – 0-3, Клуж Румыния – 0-3, Литкабелис Литва – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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