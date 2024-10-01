Еврокубок. «Бахчешехир» – «Бешикташ», «Ульм» сыграет с «Ховентудом» и другие матчи
Сегодня пятью матчами продолжится регулярный чемпионат Еврокубка.
В турецком дерби «Бахчешехир» примет «Бешикташ», немецкий «Ульм» сыграет с испанским «Ховентудом».
Регулярный чемпионат
Группа А
Положение команд: Бешикташ Турция – 1-0, Бахчешехир Турция – 1-0, Гран-Канария Испания – 1-0, Ховентуд Испания – 1-0, Ульм Германия – 1-0, Сопот Польша – 0-1, Тренто Италия – 0-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 0-1, Вулвз Литва – 0-1, Будучность Черногория – 0-1.
Группа B
Положение команд: Бурк Франция – 1-0, Венеция Италия – 1-0, Валенсия Испания – 1-0, Цедевита-Олимпия Словения – 0-1, Тюрк Телеком Турция – 1-0, Литкабелис Литва – 0-1, Клуж Румыния – 0-1, Хапоэль Иерусалим Израиль – 0-1, Гамбург Германия – 0-1, Арис Греция – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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