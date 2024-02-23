У Йокича 21+19+15 при 10/10 с игры против «Уизардс». Он оформлял трипл-дабл против всех команд НБА, с которыми играл
Никола Йокич вошел в историю во время матча с «Вашингтоном».
Звездный центровой «Денвера» набрал 21 очко, 19 подборов и 15 передач при 10 из 10 с игры в победной встрече (130:110).
Теперь сербский баскетболист оформлял трипл-дабл против всех команд НБА, не считая «Наггетс».
Помимо Йокича подобное удавалось лишь Леброну Джеймсу и Расселлу Уэстбруку.
У Николы было 10 очков, 14 подборов и 9 передач уже по итогам первой половины. Трипл-дабл стал для него 16-м в сезоне.
PS Я посмотрел статистику игры, один штрафной он все же смазал, хоть это и не процент с игры, но было бы красивее.