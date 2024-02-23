У Йокича 21+19+15 при 10/10 с игры против «Уизардс». Он оформлял трипл-дабл против всех команд НБА, с которыми играл

Теги Леброн Джеймс Денвер НБА Вашингтон Баскетбол - видео Расселл Уэстбрук Никола Йокич Баскетбол

Никола Йокич вошел в историю во время матча с «Вашингтоном».

Звездный центровой «Денвера» набрал 21 очко, 19 подборов и 15 передач при 10 из 10 с игры в победной встрече (130:110).

Теперь сербский баскетболист оформлял трипл-дабл против всех команд НБА, не считая «Наггетс».

Помимо Йокича подобное удавалось лишь Леброну Джеймсу и Расселлу Уэстбруку.

У Николы было 10 очков, 14 подборов и 9 передач уже по итогам первой половины. Трипл-дабл стал для него 16-м в сезоне.

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10 комментариев
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Просто бизон, красавец!
+21
-4
+17
Грандиозные цифры
+10
-1
+9
Терминатор...
+7
0
+7
Ответ BT
А был ли в истории трипл-дабл при 100% с игры?
Йокич и Чемберлен.
+5
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+5
Уничтожитель
0
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А был ли в истории трипл-дабл при 100% с игры?
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глядя на Йокича, я начинаю опасаться за баскетбол - Джордан был на голову выше, но он не превращал игру в математику...
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Ответ corazon blanco
Просто бизон, красавец!
Никола трипл-дабл Отгружокич
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Ответ Артем Андреев
Йокич и Чемберлен.
У Йокича имеется ввиду помимо этого трипла?

PS Я посмотрел статистику игры, один штрафной он все же смазал, хоть это и не процент с игры, но было бы красивее.
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Ответ BT
А был ли в истории трипл-дабл при 100% с игры?
У Йокича таких с учётом этого их 4, у Чемберлена таких 3
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