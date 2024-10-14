Чемпионат Турции. «Дарушафака» примет «Манису»

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Дарушафака » примет «Манису». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Анадолу Эфес – 2-0, Фенербахче – 2-0, Тофаш – 2-0, Мерсин – 2-0, Петким Спор – 1-1, Бахчешехир – 1-1, Каршияка – 1-1, Бешикташ – 1-1, Бююкчекмедже – 1-1, Тюрк Телеком – 1-1, Бурсаспор – 1-1, Маниса – 0-1, Дарушафака – 0-1, Галатасарай – 0-2, Яловаспор – 0-2, Меркезефенди – 0-2. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.