Чемпионат Турции. Плей-офф. 1/4 финала. «Петким Спор» против «Фенербахче», «Маниса» сыграет с «Бешикташем»
Сегодня пройдут два матча плей-офф турецкой лиги.
«Петким Спор» примет «Фенербахче», «Маниса» дома сыграет с «Бешикташем».
Чемпионат Турции
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Вторые матчи
- Дата проведения
- 18 мая, 18.00, «Enka Sport Hall»
«Фенербахче» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 18 мая, 20.30, «Muradiye Spor Salonu»
«Бешикташ» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.