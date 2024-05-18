Чемпионат Турции. Плей-офф. 1/4 финала. «Петким Спор» против «Фенербахче», «Маниса» сыграет с «Бешикташем»

Теги результаты Фенербахче Бешикташ чемпионат Турции Петким Спор Маниса Баскетбол

Сегодня пройдут два матча плей-офф турецкой лиги.

«Петким Спор» примет «Фенербахче», «Маниса» дома сыграет с «Бешикташем».

Чемпионат Турции

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Вторые матчи

Петким Спор – Фенербахче
Дата проведения
18 мая, 18.00, «Enka Sport Hall»
Онлайн матча

«Фенербахче» ведет в серии – 1-0

Маниса – Бешикташ
Дата проведения
18 мая, 20.30, «Muradiye Spor Salonu»
Онлайн матча

«Бешикташ» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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