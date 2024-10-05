Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» – «Галатасарай», «Тофаш» сыграет с «Бешикташем»

Сегодня тремя матчами продолжится регулярный чемпионат турецкой лиги.

Во второй игровой день «Тюрк Телеком» примет «Галатасарай», «Тофаш» встретится с «Бешикташем ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Мерсин – 1-0, Фенербахче – 0-0, Анадолу Эфес – 0-0, Бешикташ – 0-0, Каршияка – 0-0, Маниса – 0-0, Петким Спор – 0-0, Галатасарай – 0-0, Дарушафака – 0-0, Тюрк Телеком – 0-0, Тофаш – 0-0, Бурсаспор – 0-0, Бахчешехир – 0-0, Бююкчекмедже – 0-0, Яловаспор – 0-0, Меркезефенди – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.