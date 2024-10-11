Гилберт Аренас: «Эмбиид надрал Йокичу задницу, но статистика этого не покажет»

Гилберт Аренас сравнил Джоэла Эмбиида и Николу Йокича.

По мнению бывшего игрока НБА , сухая статистика достижений на стороне центрового «Денвера », в то время как в реальности лидер «Филадельфии» превосходил оппонента.

В частности, Аренас считает, что Эмбиид несправедливо лишился звания MVP прошлого сезона из-за нового правила НБА.

«Никто этого уже не вспомнит. Эмбиид потерял приз MVP из-за правила (минимум 65 матчей в регулярном чемпионате – Спортс’’). Этого теперь никогда не будет в истории – несправедливо. И это заставляет меня думать о прошлом, о том, что происходило в игре раньше, когда мы смотрим на определенную статистику как на законную, хотя это не совсем так, потому что с кем-то другим случилось нечто... и Джоэл будет одним из тех парней.

Эмбиид, вероятно, лучший игрок в лиге, он и Йокич борются за право называться первым номером, но я не думаю, что наследие Эмбиида будет отражать это. Когда вы рассматриваете этих двоих, сражающихся друг против друга, Эмбиид надрал этому человеку задницу», – считает Аренас.