Гилберт Аренас: «Эмбиид надрал Йокичу задницу, но статистика этого не покажет»
По мнению бывшего игрока НБА, сухая статистика достижений на стороне центрового «Денвера», в то время как в реальности лидер «Филадельфии» превосходил оппонента.
В частности, Аренас считает, что Эмбиид несправедливо лишился звания MVP прошлого сезона из-за нового правила НБА.
«Никто этого уже не вспомнит. Эмбиид потерял приз MVP из-за правила (минимум 65 матчей в регулярном чемпионате – Спортс’’). Этого теперь никогда не будет в истории – несправедливо. И это заставляет меня думать о прошлом, о том, что происходило в игре раньше, когда мы смотрим на определенную статистику как на законную, хотя это не совсем так, потому что с кем-то другим случилось нечто... и Джоэл будет одним из тех парней.
Эмбиид, вероятно, лучший игрок в лиге, он и Йокич борются за право называться первым номером, но я не думаю, что наследие Эмбиида будет отражать это. Когда вы рассматриваете этих двоих, сражающихся друг против друга, Эмбиид надрал этому человеку задницу», – считает Аренас.
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