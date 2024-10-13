«Клипперс» подпишут Брэкстона Ки

Брэкстон Ки присоединится к «Клипперс».

«Клипперс » подпишут с тяжелым форвардом (27 лет, 203 см) негарантированный контракт. Ки заменит в составе атакующего защитника Нэйта Дарлинга, который был отчислен.

Ки провел прошлый сезон на двустороннем контракте с «Денвером», а также выступал ранее за «Филадельфию» и «Детройт».