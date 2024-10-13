Все смеются над «суперфанами» в Зале славы баскетбола. Больше всего – над актером Билли Кристалом

У Джека и Спайка – индульгенция.

Если вы все еще не в курсе, то НБА стремится быть ближе к народу. В первую очередь, естественно, к тому, что побогаче и поизвестнее. Поэтому под ближайший призыв в Зал славы баскетбола попали: бизнесмен и застройщик Алан Хорвитц, режиссер Спайк Ли, артист драмы, но все же больше комедии, Билли Кристал и Джек Николсон, который не нуждается в представлении.

Событие не вызвало серьезного резонанса, но возмущенный ропот все же пробежался по самым различным пабликам, начиная от фанатских сайтов и заканчивая едкими комментариями под публикациями на Yahoo и ESPN. Причем аргументированно критиковали как сам формат, так и некоторых из новообращенных.

Что за формат и причем тут селебрити?

То, что в Зал славы баскетбола попадают далеко не только игроки и тренеры, известно давно. Водятся там и так называемые «контрибьюторы», энтузиасты – люди широкого спектра функций и видов жизнедеятельности, которые так или иначе повлияли на развитие баскетбола. Речь о менеджерах, владельцах, активистах, журналистах и многих других. Маскотов, кстати, не пускают (для них есть отдельный зал славы).

Но начиная с 2021-го года, где-то рядом с общими принципами включения, с отдельной экспозицией в музее Зала, появилась новая категория – так называемые «суперфанаты», которые изо всех сил способствуют развитию баскетбола посредством преданности, страсти и самоспосвящения. Для них даже существуют специальные критерии, прописанные на официальном сайте Зала славы:

• Проверенная временем история посещения матчей конкретной команды или – внимание! – команд.

• Искренняя любовь к баскетболу, выражающаяся в их глубоких познаниях игры.

• Узнаваемость и уважаемая репутация в баскетбольном сообществе.

• Глубокое уважение и признательность к истории игры.

Если вы, читая эти строки, узнаете в них себя, а на вашем банковском счету завалялись лишних 60 миллионов долларов – поздравляю, у вас есть шанс стать почетным обитателем «Галереи суперфанатов имени Голдстина». Собственно, многим известный дядя Джимми Голдстин в яркой шляпе и стал инициатором этого нововведения. Если не в курсе масштаба личности этого колоритного болельщика – обязательно ознакомьтесь с его портретом, который во всех красках подробно выписал Артем Комаров еще 8 лет назад:

Полвека в первом ряду. Про главного фаната НБА

Первый созыв «суперфанов» случился в 2021-м, и помимо Голдстина чести удостоились режиссер и фанатка «Лейкерс» Пенни Маршалл, а также главный махараджа Торонто и всея НБА Нав Бхатиа.

В Зал славы попал бывший продавец машин, который никогда не играл, не тренировал и не судил

Нав, пожалуй, единственный, кого баскетбольное сообщество без сарказма и метаиронии признает реальным «суперфанатом». Бхатия – один из тех людей, из которых если и не делают гвозди, то о них затачивают коньки. Приехал в Торонто из Нью-Дели в 1984-м, чтобы работать инженером механики, но не смог трудоустроиться и вынужден был переквалифицироваться в продавцы автомобилей. За первые три месяца он продал рекордные 127 автомобилей, а спустя два года смог выкупить часть дилерских прав на представительство популярных автомобильных брендов в Канаде. Сейчас он крупнейший продавец Hyundai в «стране кленового листа».

В 1995-м Бхатиа пришел на самый первый матч «Рэпторс» и с тех пор не пропускал ни единого домашнего матча команды на протяжении 25 лет. Прервать еженедельное и многолетнее паломничество Нава на игры «Торонто» удалось лишь коронавирусу, подкосившему суперфана во время пандемии. До этого в 2018-м Бхатия основал благотворительную организацию Superfan Foundation, цель которой – объединять людей через спорт. С тех пор он ежегодно тратит 300 тысяч, чтобы привозить детей со всех концов планеты на матчи «Торонто».

В 2019-м Нав стал первым болельщиком в истории НБА, который после победы команды в чемпионате получил памятный перстень наряду с игроками, а в 2021-м независимые киностудии пытались запускать художественный байопик о судьбе «суперфаната». Кэл Пенн, известный по роли Кумара в популярной молодежной комедии, согласился сыграть главную роль. К чему это все? А, к тому, что вот так и должен выглядеть реальный «суперфанат». По крайней мере, согласно мнению обычных – не супер – фанатов.

И вот теперь мы имеем очередное пополнение, которое, несмотря на весь свой суперзвездный статус, не дотягивает до лучших стандартов.

Болельщики высмеивают лицемерие НБА и пропесочивают новых «суперфанов»

Какими бы натянутыми ни казались критические аргументы рядовых болельщиков, понять из можно. Чисто интуитивно обидно сознавать, что есть люди, которых Зал славы чествует только потому, что они знамениты и располагают достаточным количеством времени и денег, чтобы тратить их на походы на баскетбол.

Все-таки не стоит забывать, что посещение игры НБА – удовольствие не из дешевых. Средняя цена только за билет на матч – около 100 долларов. Это без учета цен за парковку и ранг соперника (билеты на игры против «Никс», «Селтикс», «Лейкерс» стоят на порядок дороже), перекуса на арене или мерча. На фоне всего этого лига заявляет, что определение «суперфанатов» в Зал славы – это шаг к инклюзивности, который служит примером того, что любой преданный болельщик однажды может оказаться в Зале славы рядом со своими кумирами.

Само собой, подобные высказывания звучат как издевка. Остается лишь вымещать в интернете праведный гнев на тех кому и платить-то не приходится, ведь клубы сами рассылают известным фанатам сезонные абонементы.

И кого же Зал славы баскетбола признает «суперфанатами» в 2024 году?

Джек Николсон – фигура культовая и неприкосновенная. Актеры подобного дарования, трудолюбия и харизмы случаются крайне редко. Поэтому тут даже самые критически настроенные болельщики стараются отпускать шпильки скорее в адрес «Лейкерс», нежели «Старины Джека».

«Одна из знаменитейших команд в истории за все это время так и не смогла обзавестись маскотом. Им повезло, что эту непосильную роль взял на себя Джек Николсон. Тем более, что в последнее время туда берут кого не попадя. Если уж включили Майкла Купера, то чем Джек Николсон хуже?».

Джек Николсон – главный фанат НБА. Он даже составлял расписание съемок так, чтобы успевать на матчи «Лейкерс»

Меньше всего – и это ожидаемо – вопросов, конечно же, по Спайку Ли, который часто старался не ограничиваться ролью «супер болельщика», а всегда стремился стать непосредственным участником событий на корте. Правда, это не всегда шло на пользу его «Никс». Но невозможно спорить с тем, что известный режиссер и один из главных трубадуров Нью-Йорка в искусстве – часть фольклора НБА.

Знаменитости на трибунах – часть культуры «Никс». Но только некоторых можно назвать настоящими фанатами

Алан Хорвитц – наименее известный и публичный персонаж. Бизнесмена можно часто увидеть на матчах «Сиксерс» в майке с надписью «#76 Sixth Man». Сам он часто в интервью говорит о том, что он «болельщик из народа», рос в нищете, при этом даже в его автобиографии отмечено, что период этот продлился недолго. Когда Алану было 5 лет, его отец обзавелся недвижимостью, которая стала фундаментном для будущей строительной империи Хорвитца, а сам парень закончил одну из старейших и престижнейших школ Филадельфии – Овербрук. Бедность в жизни Хорвитца присутствовала, но, скажем так, в демо-версии.

А вот комик Билли Кристал – тот, кому приходится волочь хомут за всех «суперфанов» сразу. И тут ему отчасти можно посочувствовать. Хуже, чем быть просто «суперболельщиком» – это быть «суперболельщиком» несчастных «Клипперс», а еще хуже беспорядочным «суперболельщиком» «Клипперс». К примеру, Хорвитц и Ли родились в городах, команды которого поддерживают. Николсон пусть и родился в пригороде Нью-Джерси, но уже полвека стабильно ассоциируется с Голливудом, и боление за «Лейкерс» (и только лишь за «Лейкерс») стало для него чем-то вроде естественного культурного кода.

Кристал – стопроцентный уроженец Нью-Йорка. Изо всех сил топит за бейсбольных «Янкиз» и при любом случае старается это подчеркивать. Одним из таких прецедентов стал прощальный ролик Jordan, посвященный уходу многолетнего капитана клуба Дерека Джитера. В нем Кристал наряду со всеми уважительно теребит кепочку с культовой эмблемой «NY».

При этом сам Кристал… миноритарный владелец другого клуба МЛБ «Аризона Даймондбэкс». И даже получил чемпионский перстень в 2001-м, когда «Аризона» в финале победила… «Янкиз».

Ну а раз так, то почему бы еще мимоходом не поболеть и за «Клипперс». Правда, и тут неувязочка.

«Долгое время я ходил только на «Лейкерс». Они были очень успешны, и мне быстро надоело, я не видел в этом никакого вызова. В этом не было ничего интересного. И вот однажды друг пригласил меня на матч «Клипперс», тогда они еще были «Сан-Диего Клипперс», и мне понравилась атмосфера. Она напоминала любительские лиги, в хорошем смысле слова; народу вообще никого. Трипл-даблом в то время можно было назвать случай, когда на матч «Клипперс» приходили три влюбленные парочки.

Во всем, что происходило, была какая-то доля абсурда. Однажды перед Рождеством мне позвонил владелец клуба Дональд Стерлинг и спросил: «Слушай, короче, тут есть вариант выменять этого парня по имени Айзейя Томас на Дэнни Мэннинга. Как считаешь, стоит мне это сделать?». Я опешил, сказал: «Черт, да откуда мне знать. Я в этом ничего не смыслю. Это ваш клуб, вы и рулите». В общем, да, за 30 лет много чего изменилось. Сейчас мы хороши. Действительно хороши», – убеждает нас и себя Кристал.

30 лет – солидный болельщицкий стаж, но что Кристал успел сделать за это время?

Николсон: одним своим троллингом прически Криса Андерсена увеличил и без того немалое количество болельщиков «озерников» еще на четверть; брал в прямом эфире автограф у 19-летнего, волнующегося пацана ; постоянно неистовствовал неподалеку от скамейки запасных; делился аурой большого артиста, способного влюблять зрителя в себя и свои предпочтения. В том числе, спортивные.

Спайк: не только сидел в первом ряду, но снимал культовые рекламы и фильмы о баскетболе и сам становился их героем.

Даже Хорвитц построил Sixth Man Center – общественный центр для работы с подростками, где филадельфийцы не просто занимаются спортом, но и укрепляют связи городского сообщества.

Билли Кристал? Ну, он поработал на одном из матчей «Клипперс» в качестве соведущего-аналитика.

Снял романтическую комедию «Прощание с Парижем», где сам сыграл главную роль – арбитра НБА. Также снимался в паре с центровым «Вашингтона» Георге Мурешаном в фильме «Мой гигант». Появлялся на нескольких звездных мероприятиях НБА и в паре баскетбольных реклам. На этом его полномочия – все.

Поэтому именно Кристал стал главной мишенью критики и квинтэссенцией абсурдности, которую несет понятие «суперфанат» по версии НБА и Зала славы баскетбола. И это если не закономерно, то, по крайней мере, имеет логическое обоснование. Билли Кристал будто бы удостаивается привилегии за выслугу лет, идет эдаким прицепом к людям, сделавшим куда больший вклад в популяризацию баскетбола.

А такое несоответствие в очередной раз дискредитирует и без того неидеальную репутацию Зала славы суперфанов НБА баскетбола.

Фото: AP /Matt Slocum, Mark J. Terrill; Gettyimages.ru /C. Morgan Engel, Kevork Djansezian, Rob Carr