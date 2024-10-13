Лука Дончич участвовал в субботней тренировке, может вернуться в состав к игре с «Милуоки»

Лука Дончич восстанавливается после ушиба голени.

Разыгрывающий «Далласа » пока не принимал участия в предсезонных матчах команды. Дончич вышел на субботнюю тренировку без контактных упражнений.

Главный тренер Джейсон Кидд уточнил, что окончательное решение будет приниматься после гостевой встречи с «Клипперс », но защитник может принять участие в домашнем матче против «Милуоки » на следующей неделе.

В похожей ситуации находится и форвард Пи Джей Вашингтон , у которого небольшие проблемы с мышцами бедра.