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Лука Дончич участвовал в субботней тренировке, может вернуться в состав к игре с «Милуоки»

Лука Дончич восстанавливается после ушиба голени.

Разыгрывающий «Далласа» пока не принимал участия в предсезонных матчах команды. Дончич вышел на субботнюю тренировку без контактных упражнений.

Главный тренер Джейсон Кидд уточнил, что окончательное решение будет приниматься после гостевой встречи с «Клипперс», но защитник может принять участие в домашнем матче против «Милуоки» на следующей неделе.

В похожей ситуации находится и форвард Пи Джей Вашингтон, у которого небольшие проблемы с мышцами бедра.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоуи Мистретты
травмы
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