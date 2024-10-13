Лука Дончич участвовал в субботней тренировке, может вернуться в состав к игре с «Милуоки»
Лука Дончич восстанавливается после ушиба голени.
Разыгрывающий «Далласа» пока не принимал участия в предсезонных матчах команды. Дончич вышел на субботнюю тренировку без контактных упражнений.
Главный тренер Джейсон Кидд уточнил, что окончательное решение будет приниматься после гостевой встречи с «Клипперс», но защитник может принять участие в домашнем матче против «Милуоки» на следующей неделе.
В похожей ситуации находится и форвард Пи Джей Вашингтон, у которого небольшие проблемы с мышцами бедра.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоуи Мистретты
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости