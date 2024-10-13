«Орландо» объявил о подписании центрового Роберта Бэйкера
Роберт Бэйкер присоединился к «Мэджик».
Центровой (26 лет, 211 см) отыграл два года в G-лиге, набирая 8,3 очка и 5,2 подбора в сезоне 2022/23, после чего выступал в Словакии, Пуэрто-Рико и Японии.
Баскетболист провел четыре сезона в баскетбольной программе Гарварда.
«Мэджик» также сообщили об отчислении защитника Джавонте Смарта, подписанного в сентябре.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Орландо»
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