«Орландо» объявил о подписании центрового Роберта Бэйкера

Роберт Бэйкер присоединился к «Мэджик».

Центровой (26 лет, 211 см) отыграл два года в G-лиге, набирая 8,3 очка и 5,2 подбора в сезоне 2022/23, после чего выступал в Словакии, Пуэрто-Рико и Японии.

Баскетболист провел четыре сезона в баскетбольной программе Гарварда.

«Мэджик» также сообщили об отчислении защитника Джавонте Смарта, подписанного в сентябре.