«Орландо» подпишет Роберта Бэйкера

Роберт Бэйкер приглашен в тренировочный лагерь «Орландо».

«Мэджик» договорился с форвардом (26 лет, 208 см) о негарантированном контракте Exhibit 10.

В прошлом сезоне Бэйкер в среднем набирал 14,7 очка и делал 6,3 подбора за команду «Колледж Парк Скайхокс» в G-лиге.