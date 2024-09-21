«Орландо» подпишет Роберта Бэйкера
Роберт Бэйкер приглашен в тренировочный лагерь «Орландо».
«Мэджик» договорился с форвардом (26 лет, 208 см) о негарантированном контракте Exhibit 10.
В прошлом сезоне Бэйкер в среднем набирал 14,7 очка и делал 6,3 подбора за команду «Колледж Парк Скайхокс» в G-лиге.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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