Чемпионат Франции. «Виллербан» примет «Ле-Портель», «Дижон» встретится с «Парижем»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Виллербан » сыграет с «Ле-Портелем». «Дижон» примет «Париж ». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Виллербан – 3-0, Шоле – 3-0, Сен-Кантен – 3-1, Бурк – 3-1, Гравлин-Дюнкерк – 2-1, Париж – 2-1, Монако – 2-2, Лимож – 2-2, Нанси – 2-2, Ле-Ман – 2-2, Дижон – 1-1, Страсбур – 1-2, Ле-Портель – 1-2, Нантер – 1-3, Стад Рошеле – 0-4, Элан Шалон – 0-4. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.