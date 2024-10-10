Изменения в регламенте Евролиги позволят Джордану Лойду сразу выступать в турнире за новую команду

Джордан Лойд вернулся в «Монако».

Изменения в регламенте позволят клубу рассчитывать на защитника в Евролиге в ближайшее время.

По правилам этого сезона, баскетболист, сменивший клуб до 27-го раунда (27-28 февраля 2025 года), в случае ухода из первой команды до 18-го (26-27 декабря) сможет выступать за новую команду. Правило действует только на один переход.

Лойд провел два матча в Евролиге за «Маккаби Тель-Авив».