Кейду Каннингему не хватило одной передачи до трипл-дабла в матче с «Санз» – 25+12+9
Кейд Каннингем был близок к трипл-даблу в предсезонном матче.
Разыгрывающий «Детройта» записал на свой счет 25 очков, 12 подборов и 9 передач во встрече с «Финиксом» (109:91).
За 31 минуту на площадке Каннингем реализовал 10 из 16 с игры и 4 из 4 с линии. В его активе также 2 перехвата при 2 потерях.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости