Кейду Каннингему не хватило одной передачи до трипл-дабла в матче с «Санз» – 25+12+9

Кейд Каннингем был близок к трипл-даблу в предсезонном матче.

Разыгрывающий «Детройта » записал на свой счет 25 очков, 12 подборов и 9 передач во встрече с «Финиксом » (109:91).

За 31 минуту на площадке Каннингем реализовал 10 из 16 с игры и 4 из 4 с линии. В его активе также 2 перехвата при 2 потерях.