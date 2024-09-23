Главный тренер «Анадолу Эфеса» Томислав Миятович: «Был уверен, что Джеди Осман останется в НБА»
Томислав Миятович прокомментировал переход Джеди Османа.
29-летний турецкий форвард перебрался в Грецию и присоединился к «Панатинаикосу» в это межсезонье.
«Общались с Джеди о многих вещах. Контактировали 10-15 раз этим летом. Лицом к лицу и по телефону. Всегда с ним разговариваю.
Я был уверен, что он останется в НБА. Говорил ему об этом. Он все еще был свободным агентом, когда мы заполнили свой ростер. Его переход в «Панатинаикос» не стал для меня сюрпризом, сюрпризом оказалось только отсутствие достаточного интереса со стороны клубов НБА», – заключил главный тренер «Анадолу Эфеса».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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