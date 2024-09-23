Главный тренер «Анадолу Эфеса» Томислав Миятович: «Был уверен, что Джеди Осман останется в НБА»

Томислав Миятович прокомментировал переход Джеди Османа.

29-летний турецкий форвард перебрался в Грецию и присоединился к «Панатинаикосу » в это межсезонье.

«Общались с Джеди о многих вещах. Контактировали 10-15 раз этим летом. Лицом к лицу и по телефону. Всегда с ним разговариваю.

Я был уверен, что он останется в НБА. Говорил ему об этом. Он все еще был свободным агентом, когда мы заполнили свой ростер. Его переход в «Панатинаикос » не стал для меня сюрпризом, сюрпризом оказалось только отсутствие достаточного интереса со стороны клубов НБА », – заключил главный тренер «Анадолу Эфеса ».