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Главный тренер «Анадолу Эфеса» Томислав Миятович: «Был уверен, что Джеди Осман останется в НБА»

Томислав Миятович прокомментировал переход Джеди Османа.

29-летний турецкий форвард перебрался в Грецию и присоединился к «Панатинаикосу» в это межсезонье.

«Общались с Джеди о многих вещах. Контактировали 10-15 раз этим летом. Лицом к лицу и по телефону. Всегда с ним разговариваю.

Я был уверен, что он останется в НБА. Говорил ему об этом. Он все еще был свободным агентом, когда мы заполнили свой ростер. Его переход в «Панатинаикос» не стал для меня сюрпризом, сюрпризом оказалось только отсутствие достаточного интереса со стороны клубов НБА», – заключил главный тренер «Анадолу Эфеса».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoАнадолу Эфес
logoПанатинаикос
logoНБА
logoДжеди Осман
Томислав Миятович
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