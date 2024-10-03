«Верю в силу ума». Димитрис Яннакопулос назвал Николу Йокича своим любимым игроком всех времен

Димитрис Яннакопулос рассказал о своей мечте.

«Из всех активных игроков я хотел бы подписать Николу Йокича . Обожаю смотреть на его игру. Перестал следить за НБА после ухода Майкла Джордана, но начал снова из-за Николы. Он мой любимый баскетболист всех времен.

Я не верю в атлетизм. Я верю в силу ума, поэтому я хотел бы еще подписать Милоша Теодосича », – заявил владелец «Панатинаикоса ».