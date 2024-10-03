«Верю в силу ума». Димитрис Яннакопулос назвал Николу Йокича своим любимым игроком всех времен
Димитрис Яннакопулос рассказал о своей мечте.
«Из всех активных игроков я хотел бы подписать Николу Йокича. Обожаю смотреть на его игру. Перестал следить за НБА после ухода Майкла Джордана, но начал снова из-за Николы. Он мой любимый баскетболист всех времен.
Я не верю в атлетизм. Я верю в силу ума, поэтому я хотел бы еще подписать Милоша Теодосича», – заявил владелец «Панатинаикоса».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, SKWEEK
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