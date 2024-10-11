Трой Браун присоединится к турецкой «Манисе»
«Маниса» лишилась двух игроков основного состава.
Команду покидают Сэйбен Ли и Джавон Фримен-Либерти. На замену турецкий клуб подпишет форварда Троя Брауна (25 лет, 201 см).
Браун был выбран 15-м на драфте-2018 НБА. Прошлый сезон форвард провел в «Миннесоте» и «Детройте». На его счету 4,2 очка, 2,4 подбора и 1 передача в среднем в 59 матчах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости