Трой Браун присоединится к турецкой «Манисе»

«Маниса» лишилась двух игроков основного состава.

Команду покидают Сэйбен Ли и Джавон Фримен-Либерти. На замену турецкий клуб подпишет форварда Троя Брауна (25 лет, 201 см).

Браун был выбран 15-м на драфте-2018 НБА . Прошлый сезон форвард провел в «Миннесоте» и «Детройте». На его счету 4,2 очка, 2,4 подбора и 1 передача в среднем в 59 матчах.