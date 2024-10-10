Шарунас Ясикявичюс: «Пытаемся подписать Леброна Джеймса. Но у него контрактные обязательства перед «Лейкерс»

Шарунас Ясикявичюс пошутил, что «Фенербахче» пытается подписать Леброна Джеймса.

«Фенербахче » потерял одного из лидеров команды Скотти Уилбекина , который порвал переднюю крестообразную связку и пропустит большую часть сезона-2024/25.

Главного тренера команды Шарунаса Ясикявичюса спросили, ищет ли команда замену.

«Мы пытаемся подписать Леброна Джеймса . Пока что он сказал, что не может приехать, потому что у него контрактные обязательства перед «Лейкерс ».

Мы показываем отличную игру, а вас интересуют только сплетни. Вы уже напечатали, наверное, 17 имен. Я думаю, на рынке не осталось никого, кого бы вы не напечатали. Мы провели отличный матч, так что, может быть, вы хотите поговорить об этом вместо того, чтобы сплетничать?

И я ошибся, сказав «17». На самом деле 27», – пошутил Ясикявичюс.