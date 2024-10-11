0

«Чикаго» рассматривает возможность вывести из обращения номер Деррика Роуза

Деррик Роуз завершил карьеру.

Команда проведет церемонию в честь баскетболиста 4 января 2025 года во время домашнего матча «Чикаго» против «Нью-Йорка» Тома Тибодо в Юнайтед-центре.

По информации инсайдера Кей Си Джонсона, в команде обсуждается возможность вывести из обращения 1-й номер баскетболиста. После ухода Роуза номер не использовался и считается таковым неофициально.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кей Си Джонсона
logoЧикаго
logoНью-Йорк
logoНБА
logoДеррик Роуз
logoТом Тибодо
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Чикаго» проведет церемонию в честь Деррика Роуза 4 января
21 октября, 19:46
Деррик Роуз выслал букеты из 16 роз людям, которые сыграли роль в его карьере. В этот список попал Фил Джексон
1227 сентября, 07:30
Том Тибодо: «Поздравляю Деррика Роуза с карьерой, которая должна привести его в Зал славы»
1727 сентября, 05:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Обозреватель Стив Ким о Леброне Джеймсе с сыном в одной команде: «Те же люди, которые говорят, что Дональд Трамп всем обязан отцу, радуются этому»
538 минут назад
Аарон Гордон: «Сделаю все, что могу, чтобы добыть перстень для Расселла Уэстбрука»
159 минут назад
Евролига. «Олимпиакос» – «Жальгирис», «Барселона» встретится с «Альбой»
сегодня, 16:30
Билеты на домашние матчи против «Лейкерс» являются самыми дорогими для 21 клуба НБА
сегодня, 16:18Фото
НБА. Предсезонные матчи. «Миннесота» примет «Филадельфию», «Голден Стэйт» встретится с «Сакраменто» и другие матчи
сегодня, 15:59
Леброн Джеймс: «Я понял, что стал лицом НБА, примерно в 19-20 лет»
9сегодня, 15:12
Егор Демин: «Этот зал не дотягивает до тех мест, в которых я играл, но местная атмосфера мне очень нравится»
сегодня, 14:55
Главный тренер Кевин Янг о Егоре Демине: «Он отдает передачи, похожие на те, что делает Леброн Джеймс»
2сегодня, 14:35
Энтони Эдвардс о «Далласе» в плей-офф: «Мы считали, что обыграем их всухую. Недооценили, поэтому проиграли»
3сегодня, 14:15
Энтони Эдвардс о Джа Морэнте: «Разделаю его 1 на 1»
1сегодня, 13:48
Ко всем новостям
Последние новости
Пэйтон Притчард: «Сэм Хаузер находится на уровне лучших шутеров лиги»
4сегодня, 16:40
Чемпионат Турции. «Каршияка» играет с «Меркезефенди», «Бешикташ» примет «Бахчешехир»
сегодня, 16:33Live
Порнозвезда Тиана Трамп призналась, что пришла в индустрию после первого опыта с баскетболистом «Индианы» в 16 лет
11сегодня, 15:44
Энтони Эдвардс обратился в суд, чтобы установить возможное отцовство
3сегодня, 13:59
Дрэймонд Грин об отношениях с Леброном: «На площадке я пытаюсь сокрушить его больше, чем кого-либо другой»
4сегодня, 12:04
Чемпионат Франции. «Шоле» встретится с «Сен-Кантеном»
сегодня, 11:57
Сергей Елевич о матче ЦСКА – «Зенит»: «Настрой у обоих соперников будет запредельный»
1сегодня, 09:47
Крис Пол о первом матче финала женской НБА: «Отличный баскетбол!»
сегодня, 09:17
Леброн Джеймс получил технический за споры с судьей в предсезонном матче
2сегодня, 06:10Видео
«Новый Орлеан» отчислил Мэтта Райана и Адониса Армса
3сегодня, 05:19