«Чикаго» рассматривает возможность вывести из обращения номер Деррика Роуза
Деррик Роуз завершил карьеру.
Команда проведет церемонию в честь баскетболиста 4 января 2025 года во время домашнего матча «Чикаго» против «Нью-Йорка» Тома Тибодо в Юнайтед-центре.
По информации инсайдера Кей Си Джонсона, в команде обсуждается возможность вывести из обращения 1-й номер баскетболиста. После ухода Роуза номер не использовался и считается таковым неофициально.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кей Си Джонсона
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