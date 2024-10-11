«Чикаго» рассматривает возможность вывести из обращения номер Деррика Роуза

Деррик Роуз завершил карьеру.

Команда проведет церемонию в честь баскетболиста 4 января 2025 года во время домашнего матча «Чикаго » против «Нью-Йорка » Тома Тибодо в Юнайтед-центре.

По информации инсайдера Кей Си Джонсона, в команде обсуждается возможность вывести из обращения 1-й номер баскетболиста. После ухода Роуза номер не использовался и считается таковым неофициально.