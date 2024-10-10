Кендрик Перкинс стал соучредителем компании, предлагающей студентам авансовый платеж

Кендрик Перкинс стал соучредителем компании Nilly.

Новая компания, соучредителем которой стал чемпион НБА , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс, предлагает студентам-спортсменам авансовый платеж в обмен на часть их заработка по контракту NIL.

Контракты NIL позволяют студентам-спортсменам зарабатывать деньги за счет рекламных сделок, спонсорства и других коммерческих возможностей.

Компания Nilly предлагает спортсменам авансом выплаты в размере от 25 000 до сотен тысяч долларов. Взамен Nilly получает исключительные права на использование или продажу имени, изображения и образа спортсмена на срок до семи лет, а компания и ее инвесторы получают от 10% до 50% от заработков игрока по контракту NIL за этот период времени.

По словам некоторых экспертов по защите прав потребителей и финансовых консультантов, это может быть выгодно для молодых спортсменов. Критики предупреждают, что это может быть эксплуататорством, сравнивая такие сделки с кредитами под высокие проценты.