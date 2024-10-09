Егор Демин – 11-й в списке предполагаемых участников драфта-2025 по версии ESPN

Егор Демин опустился на 11-е место в списке игроков для драфта НБА-2025.

ESPN представил ориентировочный список участников драфта НБА 2025 года. Российский защитник Университета Бригама Янга Егор Демин (18 лет, 204 см) занимает в нем 11-е место.

«Демин является представителем новой волны высококлассных иностранных перспективных игроков, привлеченный играть в студенческую лигу выгодной сделкой NIL и значимой площадкой в конференции Big 12 и в Университете Бригама Янга. Несмотря на 204 сантиметра, Демин играл в «Реале» исключительно на позиции разыгрывающего защитника, что дало ему отличительную универсальность с креативностью, которую он демонстрирует при пик-н-роллах. Демин реализовал существенное количество трехочковых везде, где он играл, но не всегда был стабилен в бросках.

Ему есть что доказывать с точки зрения жесткости, особенно в защите. Никогда не возникало вопросов по поводу таланта этого российского защитника, который не выступал за национальную сборную последние несколько лет из-за отстранения его страны со стороны ФИБА, поэтому есть вероятность движения его позиции на драфте в зависимости от того, как он вольется в студенческую лигу», – пишет драфт-эксперт ESPN Джонатан Гивони.