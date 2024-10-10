Егор Демин набрал 12 очков, 9 передач и 8 подборов в дебютной двусторонке

Егор Демин отличился в дебютной тренировочной игре.

Драфт-эксперт ESPN Джонатан Гивони опубликовал видео с игрой российского защитника на тренировке Университета Бригама Янга.

«Первый взгляд на Егора Демина на тренировке Университета Бригама Янга. 12 очков, 9 передач, 8 подборов у 18-летнего 205-сантиметрового игрока, предполагаемого лотерейного пика», – пишет Гивони.

Гивони поставил Демина на 11-е место в рейтинге предполагаемых участников драфта НБА 2025 года.