Егор Демин набрал 12 очков, 9 передач и 8 подборов в дебютной двусторонке
Егор Демин отличился в дебютной тренировочной игре.
Драфт-эксперт ESPN Джонатан Гивони опубликовал видео с игрой российского защитника на тренировке Университета Бригама Янга.
«Первый взгляд на Егора Демина на тренировке Университета Бригама Янга. 12 очков, 9 передач, 8 подборов у 18-летнего 205-сантиметрового игрока, предполагаемого лотерейного пика», – пишет Гивони.
Гивони поставил Демина на 11-е место в рейтинге предполагаемых участников драфта НБА 2025 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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