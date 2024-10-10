Егор Демин – 23-й в рейтинге участников драфта-2025 по версии The Athletic
The Athletic представил ориентировочный список участников драфта НБА 2025 года. Российский защитник Университета Бригама Янга Егор Демин (18 лет, 204 см) занимает в нем 23-е место.
«Я бы не поставил Демина так высоко. Но, как и в случае с Малуахом, если бы я не включил Демина в Топ-30, это было бы не совсем точным описанием того, как считают скауты на данном этапе. Возможность Демина стать 204-сантиметровым разыгрывающим защитником и плеймейкером в Университете Бригама Янга представляет значительный интерес.
Меня беспокоит то, что я пока не совсем уверен, как он набирает очки. На любом уровне он никогда не доказывал способность стабильно завершать атаки в краске или в прыжке. Он готов совершать броски в прыжке, но особой эффективности не было. Я верю в передачи и видение площадки, именно поэтому он находится на этом месте в рейтинге.
Возможное появление разыгрывающего защитника такого роста делает его одним из игроков, за которыми мне больше всего интересно наблюдать в этом сезоне. Но есть несколько реальных вопросов, на которые скауты ждут от него ответов, даже с учетом их уровня интереса», – пишет эксперт Сэм Весени.
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