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Энтони Эдвардс обратился в суд, чтобы установить возможное отцовство

Энтони Эдвардс судится по поводу внебрачного ребенка.

Защитник «Миннесоты» обратился в суд, чтобы провести генетический анализ второго ребенка модели Аиши Ховард. У девушки уже есть сын с рэпером Lil Baby.

Эдвардс намерен установить возможное отцовство и взять на себя обеспечение ребенка.

По слухам, у баскетболиста имеются три младенца от разных матерей, включая давнюю подругу Шэннон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Page Six
светская хроника
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