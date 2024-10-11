Энтони Эдвардс обратился в суд, чтобы установить возможное отцовство

Энтони Эдвардс судится по поводу внебрачного ребенка.

Защитник «Миннесоты» обратился в суд, чтобы провести генетический анализ второго ребенка модели Аиши Ховард. У девушки уже есть сын с рэпером Lil Baby.

Эдвардс намерен установить возможное отцовство и взять на себя обеспечение ребенка.

По слухам, у баскетболиста имеются три младенца от разных матерей, включая давнюю подругу Шэннон.