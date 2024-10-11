Энтони Эдвардс о Джа Морэнте: «Разделаю его 1 на 1»
Энтони Эдвардс прокомментировал возвращение Джа Морэнта.
«О да! Он вернется в этом сезоне. Многие подзабыли о нем, он ушел из поля зрения на несколько месяцев, потому что не играл. Но 1 на 1 я, скорее всего, его разделаю. Он, конечно, мой братан, но 1 на 1?» – заявил защитник «Миннесоты».
Джа Морэнт пропустил большую часть прошлого розыгрыша НБА из-за дисквалификации и травмы. Защитник получил небольшое растяжение в предсезонном матче, но сможет восстановиться к началу регулярного чемпионата по ожиданиям медицинского штаба.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Interview Magazine
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