Энтони Эдвардс о Джейсоне Тейтуме: «Если вы называете его лучшим игроком в лиге, вы сошли с ума»

Энтони Эдвардс посмеялся над Джейсоном Тейтумом в сериале «Starting 5».

В среду на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера документального сериала об НБА «Starting 5» («Стартовая пятерка»).

Одним из ключевых моментов первой серии стала дуэль Энтони Эдвардса («Миннесота ») и Джейсона Тейтума («Бостон ») в начале регулярного чемпионата. Эдвардс отметил, что матч против «Селтикс» будет «яростной схваткой», и что он должен проявить себя.

Эдвардс набрал 38 очков и принес «Вулвс» победу со счетом 114:109. После игры камеры последовали за Эдвардсом в раздевалку, где он еще раз отметил, насколько важен этот матч для его команды, а также посмеялся над тем, что Тейтума называют «лучшим игроком в лиге».

«Вы видели, как Тейтум добивался размена, что сыграть против меня? Я запер его дважды. Он нес чушь, говорил: «Да, я здесь». Потом я сказал ему: «Я вернусь». Если вы называете его лучшим игроком в лиге, вы сошли с ума», – сказал Эдвардс в раздевалке.