Кендрик Перкинс о Леброне Джеймсе: «Почему не завершить карьеру, пока ты на вершине?»

Теги Майкл Джордан Кендрик Перкинс Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант НБА Баскетбол

Кендрик Перкинс считает, что Леброну Джеймсу нечего доказывать.

«Майк Уилбон критически отозвался о Леброне Джеймсе и ответственности. Мы знаем, что Уилбон защитник Майкла Джордана. Но я считаю, что Леброну Джеймсу больше нечего доказывать. Когда мы говорим о его наследии, мы не упоминаем 40000 очков или первое место по результативности. Мы говорим о величайшем игроке в истории.

Джеймс сказал, что он никогда не будет заниматься «читерством», если дело касается баскетбола. Когда он надевает форму «Лейкерс», какие ожидания от его игры? Это чемпионский титул. И каждый последующий сезон, когда он не будет достигать этой цели, он будет получать все новые удары в спину. Не говорю, что он не может выходить на паркет и набирать 25-28 очков в среднем. Но почему не закончить карьеру, пока ты на самой вершине?

Кобе мог выступать еще 2-3 года, но знал, что от него будут ждать не только элитной игры, но и претензий на титул», – заключил Перкинс.

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