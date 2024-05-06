Кендрик Перкинс о Леброне Джеймсе: «Почему не завершить карьеру, пока ты на вершине?»
Кендрик Перкинс считает, что Леброну Джеймсу нечего доказывать.
«Майк Уилбон критически отозвался о Леброне Джеймсе и ответственности. Мы знаем, что Уилбон защитник Майкла Джордана. Но я считаю, что Леброну Джеймсу больше нечего доказывать. Когда мы говорим о его наследии, мы не упоминаем 40000 очков или первое место по результативности. Мы говорим о величайшем игроке в истории.
Джеймс сказал, что он никогда не будет заниматься «читерством», если дело касается баскетбола. Когда он надевает форму «Лейкерс», какие ожидания от его игры? Это чемпионский титул. И каждый последующий сезон, когда он не будет достигать этой цели, он будет получать все новые удары в спину. Не говорю, что он не может выходить на паркет и набирать 25-28 очков в среднем. Но почему не закончить карьеру, пока ты на самой вершине?
Кобе мог выступать еще 2-3 года, но знал, что от него будут ждать не только элитной игры, но и претензий на титул», – заключил Перкинс.