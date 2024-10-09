1-й номер драфта Заккари Рисаше набрал 18 очков при 7 из 9 с игры в матче с «Индианой»
Заккари Рисаше помог «Атланте» победить «Индиану» в предсезонном матче.
Первый номер драфта-2024 записал на свой счет 18 очков при 7 из 9 с игры, включая 3 из 4 из-за дуги.
Вышедший со скамейки тяжелый форвард за 23 минуты также набрал 3 подбора и 2 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
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