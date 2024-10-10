Элайджа Брайант и Тарик Биберович устроили драку в матче «Анадолу Эфес» – «Фенербахче»
В стамбульском дерби произошла драка.
За 1:11 до конца третьей четверти матча Элайджа Брайант («Анадолу Эфес») и Тарик Биберович («Фенербахче») сцепились на паркете под кольцом. Судьям и игрокам обеих команд пришлось разнимать зачинщиков потасовки.
В результате инцидента оба игрока были удалены с площадки.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Euroleague Time в соцсети X
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