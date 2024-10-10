0

Евролига. «Панатинаикос» примет «Баварию», «Реал» встретится с «Партизаном» и другие матчи

Сегодня прошли два матча регулярного чемпионата нового сезона Евролиги.

Действующий чемпион греческий «Панатинаикос» примет немецкую «Баварию», испанский «Реал» сыграет с сербским «Партизаном».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 2-0, Црвена Звезда Сербия – 2-0, Панатинаикос Греция – 1-0, Бавария Германия – 1-0, Жальгирис Литва – 1-0, Фенербахче Турция – 1-0, Анадолу Эфес Турция – 1-0, Маккаби Тель-Авив Израиль – 1-1, Баскония Испания – 1-1, Виртус Италия – 0-1, Париж Франция – 0-1, Партизан Сербия – 0-1, Виллербан Франция – 0-1, Барселона Испания – 0-1, Реал Испания – 0-1, Альба Германия – 0-1, Милан Италия – 0-1, Олимпиакос Греция – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoАнадолу Эфес
logoФенербахче
logoПанатинаикос
logoПартизан
logoРеал
logoВиртус
logoАСВЕЛ Виллербан
logoБавария
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Панатинаикос» лидирует в Евролиге по среднему росту, у «Виллербана» самая возрастная команда
128 сентября, 07:18
«Валенсия» выбыла из состава участников Евролиги
817 июня, 17:25Фото
Евролига. 35 очков Маркуса Ховарда помогли «Басконии» выиграть у Реала, «Фенербахче» уступил «Анадолу Эфесу» и другие результаты
35 апреля, 21:06
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. Предсезонные матчи. 25 очков Таунса помогли «Нью-Йорку» крупно обыграть «Вашингтон», «Оклахома» уступила «Хьюстону» в овертайме и другие результаты
431 минуту назад
Брюс Браун является объектом интереса со стороны «Нью-Йорка», «Далласа», «Мемфиса» и «Атланты»
41 минуту назад
Предсезонный матч в Орландо в пятницу отменен из-за урагана «Милтон»
57 минут назад
Еврокубок. «Клуж» дома уступил «Валенсии», «Тренто» проиграл «Будучности» и другие результаты
вчера, 21:09
Евролига. «Монако» одержал победу над «Маккаби», «Црвена Звезда» была сильнее «Басконии»
5вчера, 20:04
Леброн Джеймс: «Объясните мне, почему мы садимся в самолет и летим в Милуоки на один предсезонный матч?»
34вчера, 19:59
Единая лига ВТБ. 24 очка Бэйкона помогли «Зениту» обыграть «Пари НН», «Парма» одержала победу над «Уралмашем» в Екатеринбурге
16вчера, 18:17
12 октября исполнится ровно 22 года с момента дебюта Евгения Воронова
4вчера, 18:10
Маркус Смарт: «Кайри Ирвинг дал «Мэверикс» большое преимущество. Они поняли, что нужно, чтобы выиграть чемпионат»
10вчера, 17:39
Предсезонный матч между «Майами» и «Атлантой» перенесен из‑за урагана «Милтон»
1вчера, 16:52
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. КРКА обыграла в гостях «Цибону».
вчера, 20:24
Жорди Фернандес: «У нас есть здоровый Бен Симмонс, который усердно работал все лето»
6вчера, 18:27
Ростислав Вергун после поражения от «Пармы»: «Нам нужно найти в себе ресурс, нужно вернуться к началу»
вчера, 17:28
Евгений Пашутин: «Нашим планом было заставить «Уралмаш» играть в позиционный баскетбол»
вчера, 17:23
Генеральный директор «Далласа» Синт Маршалл уйдет на пенсию в конце 2024 года
1вчера, 14:15
Кентавиус Колдуэлл-Поуп об «Орландо»: «Одна из команд, где все любят защищаться»
1вчера, 13:49
«Реал» обжаловал 1-матчевую дисквалификацию Факундо Кампаццо в Евролиге
вчера, 12:35
Айзейя Томас: «Еще более безумный расклад, если Леброн сыграет в НБА и с младшим сыном Брайсом»
17вчера, 11:51
Глеб Фирсов: «Задача «Пармы» – найти свою игру на выезде, потому что мы пока домашняя команда»
вчера, 11:31
Джонни О’Брайант не дебютирует за «Уралмаш» в матче с «Пармой»
1вчера, 10:43