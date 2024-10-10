Евролига. «Панатинаикос» примет «Баварию», «Реал» встретится с «Партизаном» и другие матчи
Сегодня прошли два матча регулярного чемпионата нового сезона Евролиги.
Действующий чемпион греческий «Панатинаикос» примет немецкую «Баварию», испанский «Реал» сыграет с сербским «Партизаном».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Монако – 2-0, Црвена Звезда Сербия – 2-0, Панатинаикос Греция – 1-0, Бавария Германия – 1-0, Жальгирис Литва – 1-0, Фенербахче Турция – 1-0, Анадолу Эфес Турция – 1-0, Маккаби Тель-Авив Израиль – 1-1, Баскония Испания – 1-1, Виртус Италия – 0-1, Париж Франция – 0-1, Партизан Сербия – 0-1, Виллербан Франция – 0-1, Барселона Испания – 0-1, Реал Испания – 0-1, Альба Германия – 0-1, Милан Италия – 0-1, Олимпиакос Греция – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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