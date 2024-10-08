Подавляющее большинство генеральных менеджеров НБА считают «Бостон» главным претендентом на победу в сезоне-2024/25
Генеральные менеджеры НБА считают, что «Бостон» выиграет второй титул подряд.
НБА опубликовала результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров лиги. 80 процентов функционеров считают, что «Селтикс» станут чемпионами сезона-2024/25. На втором месте «Оклахома».
Какая команда выиграет финал НБА 2025 года?
1. «Бостон» – 83%
2. «Оклахома» – 13%
3. «Даллас» – 3%
В прошлом году «Бостон» и «Денвер» получили 33% голосов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости