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Подавляющее большинство генеральных менеджеров НБА считают «Бостон» главным претендентом на победу в сезоне-2024/25

Генеральные менеджеры НБА считают, что «Бостон» выиграет второй титул подряд.

НБА опубликовала результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров лиги. 80 процентов функционеров считают, что «Селтикс» станут чемпионами сезона-2024/25. На втором месте «Оклахома».

Какая команда выиграет финал НБА 2025 года?

1. «Бостон» – 83%

2. «Оклахома» – 13%

3. «Даллас» – 3%

В прошлом году «Бостон» и «Денвер» получили 33% голосов.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
logoБостон
logoДаллас
logoНБА
logoОклахома-Сити
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