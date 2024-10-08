Подавляющее большинство генеральных менеджеров НБА считают «Бостон» главным претендентом на победу в сезоне-2024/25

Генеральные менеджеры НБА считают, что «Бостон» выиграет второй титул подряд.

НБА опубликовала результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров лиги. 80 процентов функционеров считают, что «Селтикс» станут чемпионами сезона-2024/25. На втором месте «Оклахома».

Какая команда выиграет финал НБА 2025 года?

1. «Бостон » – 83%

2. «Оклахома» – 13%

3. «Даллас » – 3%

В прошлом году «Бостон» и «Денвер» получили 33% голосов.