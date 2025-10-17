22-й номер драфта-2023 Дарик Уайтхэд присоединился к «Оклахоме»
«Тандер» просмотрят Дарика Уайтхэда.
21-летний форвард (201 см) был выбран 22-м на драфте-2023 НБА. В прошлом сезоне он провел 20 матчей за «Бруклин», набирая 5,7 очка и 1,5 подбора за 12,3 минуты в среднем.
«Нетс» отчислили его несколько дней назад. Теперь баскетболист попробует показать себя в системе «Тандер».
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8647 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости