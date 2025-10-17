22-й номер драфта-2023 Дарик Уайтхэд присоединился к «Оклахоме»

«Тандер» просмотрят Дарика Уайтхэда.

21-летний форвард (201 см) был выбран 22-м на драфте-2023 НБА. В прошлом сезоне он провел 20 матчей за «Бруклин», набирая 5,7 очка и 1,5 подбора за 12,3 минуты в среднем.

«Нетс» отчислили его несколько дней назад. Теперь баскетболист попробует показать себя в системе «Тандер».