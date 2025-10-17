«Сперс» официально воспользовались опциями на сезон-2026/27 в контрактах Виктора Вембаньямы и Стефона Касла
Виктор Вембаньяма и Стефон Касл остаются в «Сан-Антонио».
Как и ожидалось, «Сперс» воспользовались опциями в первых контрактах лучших новичков 2024 и 2025 года. Продление распространяется на сезон-2026/27.
Вембаньяма получит 16,87 миллиона за свой 4-й год, Касл – 10 миллионов за 3-й сезон в соглашении.
Форвард набирал 24,3 очка, 11 подборов, 3,7 передачи, 3,8 блок-шота и 1,1 перехвата в среднем в 46 матчах до операции.
В активе защитника 14,7 очка, 4,1 передачи и 3,7 подбора в 81 игре.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8624 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
