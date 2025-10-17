  • Спортс


«Сперс» официально воспользовались опциями на сезон-2026/27 в контрактах Виктора Вембаньямы и Стефона Касла

Виктор Вембаньяма и Стефон Касл остаются в «Сан-Антонио».

Как и ожидалось, «Сперс» воспользовались опциями в первых контрактах лучших новичков 2024 и 2025 года. Продление распространяется на сезон-2026/27.

Вембаньяма получит 16,87 миллиона за свой 4-й год, Касл – 10 миллионов за 3-й сезон в соглашении.

Форвард набирал 24,3 очка, 11 подборов, 3,7 передачи, 3,8 блок-шота и 1,1 перехвата в среднем в 46 матчах до операции.

В активе защитника 14,7 очка, 4,1 передачи и 3,7 подбора в 81 игре.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8624 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
logoСтефон Касл
logoВиктор Вембаньяма
logoСан-Антонио
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
