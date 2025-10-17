  • Спортс
0

Директор по персоналу «Денвера» Джон Уоллес: «Хотели, чтобы Йокич снова начал получать удовольствие от баскетбола»

Джон Уоллес обрисовал стратегию «Наггетс» этим летом.

Клубу удалось укрепить состав для борьбы за титул.

«Мы хотели увеличить глубину состава, но при этом не сделать его менее опытным. Приход молодежи, которая пока не видит игру на уровне Йокича, мог иметь прямо противоположный необходимому эффект.

У Джокера есть одноклубники, которые ему действительно нравятся. Ему хочется быть по-настоящему хорошим партнером. Но обычно это требует совпадения менталитета, похожего отношения к игре и работе. Легко заметить, как к нему возвращается хорошее настроение. Это отражается и на Джамале Мюррэе и Аароне Гордоне.

Мы хотели добавить к команде, но и вернуть ее в знакомое пространство, в котором Йокич снова начал бы получать удовольствие от баскетбола», – заявил директор по персоналу Джон Уоллес.

«Было бы безумием не прислушиваться к его советам и мнениям. Он слишком важен для организации. Он видит игру совершенно по-другому, его взгляд отличается от нашего и скаутского. Блестящий интеллект.

Мы интересуемся его мнением по общим вопросам. Иногда у него есть комментарии, иногда нет. Но обсудить всегда приятно», – заключил начальник руководитель баскетбольных операций Бен Тензер.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8672 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoАарон Гордон
logoНБА
logoНикола Йокич
logoДенвер
logoДжамал Мюррэй
