  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Генменеджер «Пари НН» Николай Галаев: «Ребята понимают: даже того, что у них есть, достаточно, чтобы хорошо зарабатывать и обеспечивать себя. Это мешает»
1

Генменеджер «Пари НН» Николай Галаев: «Ребята понимают: даже того, что у них есть, достаточно, чтобы хорошо зарабатывать и обеспечивать себя. Это мешает»

Николай Галаев очертил проблему развития молодежи.

Новый генменеджер «Пари НН» поделился сложностями в переходе из юношеского спорта в профессионалы.

«Лично мое мнение – в Америке, на самом деле, нет никакой системы. Там есть конкуренция – жесточайшая и непомерная.

Мы можем тянуться к этому, найти свой путь, что-то доработать.

Если посмотреть и сделать выборку, то мы увидим, что там тоже много людей теряются, да и в Европе тоже. Я даже для интереса сравнивал составы команд Литвы, Испании, Сербии, других стран – какие они были в 16 лет и какими они стали в 20 лет, как поменялся состав, какая процентовка. Все у всех примерно одинаково, это погрешность.

Чем выше планка, тем с большим усердием ты к ней стремишься. Например, если ты хочешь попасть в НБА, то ты понимаешь, что здесь и сейчас делаешь недостаточно – и ты начинаешь делать больше, даже если у тебя нет сил, ты ищешь выходы, нанимаешь тренеров, задумываешься над тем, что тебе нужно доработать и что изменить.

А наш рынок устроен так, что в какой-то момент ребята понимают: даже того, что у них есть, достаточно, чтобы хорошо зарабатывать и обеспечивать себя. Это мешает. Перескочить этот порог помогает только внутреннее состояние каждого отдельно взятого спортсмена и то, как далеко он готов зайти в этом процессе», – рассудил Галаев в интервью телеграм-каналу «Перехват».

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8624 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
logoНБА
logoЕдиная лига ВТБ
logoБК Пари Нижний Новгород
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Козин: «Такая команда как ЦСКА не прощает любых оплошностей»
15 октября, 20:43
Единая лига ВТБ. 31 очко Рэндолфа помогло «Зениту» разгромить «Самару», ЦСКА обыграл «Пари НН»
1015 октября, 18:27
Егор Дёмин пообщался с Сергеем Кущенко в Макао
110 октября, 16:45Фото
Главные новости
Новая команда женской НБА «Портленд Файер» наняла ассистента Кенни Эткинсона Алекса Сараму в качестве главного тренера
3 минуты назад
«Сперс» официально воспользовались опциями на сезон-2026/27 в контрактах Виктора Вембаньямы и Стефона Касла
34 минуты назад
Джоэл Эмбиид может выйти на площадку в предсезонном матче с «Миннесотой»
146 минут назад
Джон Уолл: «Кевин Дюрэнт постарается доказать, что он не связан с проблемами «Финикса». Будет набирать 28-30 очков в среднем»
54 минуты назад
Евролига. «Црвена Звезда» примет «Реал», «Париж» встретится с «Хапоэлем Тель-Авив» и другие матчи
сегодня, 12:40
Трэй Янг и «Атланта» не достигнут договоренности о продлении контракта до старта сезона
сегодня, 12:36
Егор Дёмин дебютирует в предсезонке «Бруклина» в игре с «Торонто»
2сегодня, 12:15
Коллин Секстон потерял 7,5 см роста по новым измерениям
29сегодня, 11:33
Ветераны «Филадельфии» заполнили машину Адема Боны попкорном и скрутили колесо
3сегодня, 11:14Видео
«Црвена Звезда» хотела арендовать Ти Джей Шортса, «Панатинаикос» отказал
сегодня, 11:06
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» сыграет с «Надеждой», МБА примет «Енисей» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 12:40
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» встретится с «Гравлин-Дюнкерком»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Босна Роял» примет «Будучность», «Вена» встретится с «Мегой»
сегодня, 12:40
10-й пик драфта-2022 Джонни Дэвис присоединится к «Милуоки»
1сегодня, 11:54
Еврокубок. «Лондон» уверенно обыграл «Тренто»
вчера, 20:36
«Мемфис» подписал Нэйта Хинтона и отчислил Чарли Брауна
вчера, 19:23
Даг Кристи о травме Сабониса: «Никогда не хочется видеть, как травмируется ваша звезда. Надеюсь, это не что-то серьезное»
1вчера, 19:06
Рон Харпер-младший подписал двусторонний контракт с «Бостоном»
вчера, 18:17
Жан Монтеро готов к матчу «Валенсии» против «Монако»
вчера, 17:33