Генменеджер «Пари НН» Николай Галаев: «Ребята понимают: даже того, что у них есть, достаточно, чтобы хорошо зарабатывать и обеспечивать себя. Это мешает»

Николай Галаев очертил проблему развития молодежи.

Новый генменеджер «Пари НН» поделился сложностями в переходе из юношеского спорта в профессионалы.

«Лично мое мнение – в Америке, на самом деле, нет никакой системы. Там есть конкуренция – жесточайшая и непомерная.

Мы можем тянуться к этому, найти свой путь, что-то доработать.

Если посмотреть и сделать выборку, то мы увидим, что там тоже много людей теряются, да и в Европе тоже. Я даже для интереса сравнивал составы команд Литвы, Испании, Сербии, других стран – какие они были в 16 лет и какими они стали в 20 лет, как поменялся состав, какая процентовка. Все у всех примерно одинаково, это погрешность.

Чем выше планка, тем с большим усердием ты к ней стремишься. Например, если ты хочешь попасть в НБА , то ты понимаешь, что здесь и сейчас делаешь недостаточно – и ты начинаешь делать больше, даже если у тебя нет сил, ты ищешь выходы, нанимаешь тренеров, задумываешься над тем, что тебе нужно доработать и что изменить.

А наш рынок устроен так, что в какой-то момент ребята понимают: даже того, что у них есть, достаточно, чтобы хорошо зарабатывать и обеспечивать себя. Это мешает. Перескочить этот порог помогает только внутреннее состояние каждого отдельно взятого спортсмена и то, как далеко он готов зайти в этом процессе», – рассудил Галаев в интервью телеграм-каналу «Перехват».