Брэдли Бил может дебютировать в составе «Клипперс» в матче с «Уорриорз»

Брэдли Бил должен выйти на площадку.

Ожидается участие защитника в последнем предсезонном матче «Клипперс» против «Голден Стэйт ».

Бил присоединился к «Клипперс » этим летом после ухода из «Финикса» в результате выкупа контракта.

В прошлом сезоне он набирал 17 очков, 3,3 подбора, 3,7 передачи и 1,1 перехвата за 32,1 минуты в среднем в 53 матчах «регулярки».

Бил восстанавливался после проблем с коленом.