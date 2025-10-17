Брэдли Бил может дебютировать в составе «Клипперс» в матче с «Уорриорз»
Брэдли Бил должен выйти на площадку.
Ожидается участие защитника в последнем предсезонном матче «Клипперс» против «Голден Стэйт».
Бил присоединился к «Клипперс» этим летом после ухода из «Финикса» в результате выкупа контракта.
В прошлом сезоне он набирал 17 очков, 3,3 подбора, 3,7 передачи и 1,1 перехвата за 32,1 минуты в среднем в 53 матчах «регулярки».
Бил восстанавливался после проблем с коленом.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8647 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
