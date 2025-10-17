0

Брэдли Бил может дебютировать в составе «Клипперс» в матче с «Уорриорз»

Брэдли Бил должен выйти на площадку.

Ожидается участие защитника в последнем предсезонном матче «Клипперс» против «Голден Стэйт».

Бил присоединился к «Клипперс» этим летом после ухода из «Финикса» в результате выкупа контракта.

В прошлом сезоне он набирал 17 очков, 3,3 подбора, 3,7 передачи и 1,1 перехвата за 32,1 минуты в среднем в 53 матчах «регулярки».

Бил восстанавливался после проблем с коленом.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
