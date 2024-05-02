Дэнни Грин – о конфликте между Кевином Дюрэнтом и Дрэймондом Грином: «Все уже в прошлом»

Теги Голден Стэйт НБА Кевин Дюрэнт Дэнни Грин Дрэймонд Грин Баскетбол

Дэнни Грин высказался о возможном возвращении Кевина Дюрэнта в «Голден Стэйт».

«Что касается ситуации между Кевином Дюрэнтом и Дрэймондом Грином, я думаю, что все уже в прошлом.

Я думаю, они хотят победить и готовы пожертвовать собой во имя общего блага», – сказал трехкратный чемпион НБА.

В 2018 году во время матча регулярного чемпионата против «Клипперс» между Дюрэнтом и Грином произошла стычка. В 2019-м Дюрэнт покинул «Уорриорз».

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1 комментарий
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А как с этим связан денни грин?
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