Дэнни Грин – о конфликте между Кевином Дюрэнтом и Дрэймондом Грином: «Все уже в прошлом»
Дэнни Грин высказался о возможном возвращении Кевина Дюрэнта в «Голден Стэйт».
«Что касается ситуации между Кевином Дюрэнтом и Дрэймондом Грином, я думаю, что все уже в прошлом.
Я думаю, они хотят победить и готовы пожертвовать собой во имя общего блага», – сказал трехкратный чемпион НБА.
В 2018 году во время матча регулярного чемпионата против «Клипперс» между Дюрэнтом и Грином произошла стычка. В 2019-м Дюрэнт покинул «Уорриорз».