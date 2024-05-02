Дэнни Грин – о конфликте между Кевином Дюрэнтом и Дрэймондом Грином: «Все уже в прошлом»

Дэнни Грин высказался о возможном возвращении Кевина Дюрэнта в «Голден Стэйт».

«Что касается ситуации между и , я думаю, что все уже в прошлом.

Я думаю, они хотят победить и готовы пожертвовать собой во имя общего блага», – сказал трехкратный чемпион .

В 2018 году во время матча регулярного чемпионата против «Клипперс» между Дюрэнтом и Грином произошла стычка. В 2019-м Дюрэнт покинул «Уорриорз».