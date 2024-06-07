Дэнни Грин о защитной стратегии «Бостона»: «Не думаю, что это будет продолжать работать. Не в семи матчах»
Дэнни Грин ожидает длинную серию в финале НБА.
«Я бы не был слишком уверен в себе после этого матча. «Даллас» начал находить свою игру. Не уверен, что Порзингис сможет продолжить показывать что-то подобное. Они разменивались в защите. Не сдваивались на Луке. Дончичу потребовалась четверть, чтобы встать на ноги. Как только это произошло, он начал оживать. Он почувствовал свое место. Теперь то же самое должен сделать Кайри Ирвинг. Как только это произойдет, у нас будет серия. Настоящая серия.
«Бостон» предложил Луке набрать 70 или 60 и выиграть в одиночку.
Я не думаю, что это будет продолжать работать. Это дало результат в начале. Джейлен Браун продемонстрировал великолепную защиту. Пару раз украл мяч. Эл Хорфорд отлично отработал. Сделал пару блок-шотов. Они не смогут поддерживать подобный уровень постоянно. Не в семи матчах. Размениваться на Кае и Луке у них не выйдет», – заключил трехкратный чемпион НБА в подкасте Дрэймонда Грина.
«Бостон» одержал победу в первом матче финальной серии (107:89), обеспечив преимущество в 17 очков в первой четверти.