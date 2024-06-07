Дэнни Грин о защитной стратегии «Бостона»: «Не думаю, что это будет продолжать работать. Не в семи матчах»

Теги Бостон Даллас НБА Эл Хорфорд Дэнни Грин НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Джейлен Браун Баскетбол

Дэнни Грин ожидает длинную серию в финале НБА.

«Я бы не был слишком уверен в себе после этого матча. «Даллас» начал находить свою игру. Не уверен, что Порзингис сможет продолжить показывать что-то подобное. Они разменивались в защите. Не сдваивались на Луке. Дончичу потребовалась четверть, чтобы встать на ноги. Как только это произошло, он начал оживать. Он почувствовал свое место. Теперь то же самое должен сделать Кайри Ирвинг. Как только это произойдет, у нас будет серия. Настоящая серия.

«Бостон» предложил Луке набрать 70 или 60 и выиграть в одиночку.

Я не думаю, что это будет продолжать работать. Это дало результат в начале. Джейлен Браун продемонстрировал великолепную защиту. Пару раз украл мяч. Эл Хорфорд отлично отработал. Сделал пару блок-шотов. Они не смогут поддерживать подобный уровень постоянно. Не в семи матчах. Размениваться на Кае и Луке у них не выйдет», – заключил трехкратный чемпион НБА в подкасте Дрэймонда Грина.

«Бостон» одержал победу в первом матче финальной серии (107:89), обеспечив преимущество в 17 очков в первой четверти.

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7 комментариев
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Дэнни Грин мог бы делать неплохие комменты на спортсе)))
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Дэнни любил набрасывать еще будучи действующим игроком НБА. Школа Поповича.
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посмотрим, в этом ПО Даллас аж 2 раза проигрывал первый матч и казалось, что вариантов у них никаких нет. Но потом Кидд и штаб всегда придумывали что-то, придумают и в этот раз. Сработает ли это против Бостона - вот в чем вопрос.
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Какие 7 матчей? 5 это в лучшем случае если Бостон будет одну игру вату катать
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Ответ Алексей Никишин
В смысле Порзингис не сможет показывать это постоянно? Он играет так на протяжении всего сезона, эффективно и на небольших минутах. Какую-то фигню сморозил Грин
Я думаю Грин это к тому,что все соперники Далласа в этом плей-офф в начале серии ставили перед Далласом очень сложные вопросы,но штаб Кидда и его игроки всегда приспосабливались.
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В смысле Порзингис не сможет показывать это постоянно? Он играет так на протяжении всего сезона, эффективно и на небольших минутах. Какую-то фигню сморозил Грин
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А Бостону и не нужно в семи.Достаточно в четырёх первых
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