Дэнни Грин о защитной стратегии «Бостона»: «Не думаю, что это будет продолжать работать. Не в семи матчах»

Дэнни Грин ожидает длинную серию в финале НБА.

«Я бы не был слишком уверен в себе после этого матча. « » начал находить свою игру. Не уверен, что Порзингис сможет продолжить показывать что-то подобное. Они разменивались в защите. Не сдваивались на Луке. Дончичу потребовалась четверть, чтобы встать на ноги. Как только это произошло, он начал оживать. Он почувствовал свое место. Теперь то же самое должен сделать . Как только это произойдет, у нас будет серия. Настоящая серия.

« » предложил Луке набрать 70 или 60 и выиграть в одиночку.

Я не думаю, что это будет продолжать работать. Это дало результат в начале. продемонстрировал великолепную защиту. Пару раз украл мяч. Эл Хорфорд отлично отработал. Сделал пару блок-шотов. Они не смогут поддерживать подобный уровень постоянно. Не в семи матчах. Размениваться на Кае и Луке у них не выйдет», – заключил трехкратный чемпион в подкасте Дрэймонда Грина.

«Бостон» одержал победу в первом матче финальной серии (107:89), обеспечив преимущество в 17 очков в первой четверти.