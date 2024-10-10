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Джордин Вудс намекнула на помолвку с Карлом-Энтони Таунсом, опубликовав бриллиантовое кольцо

Девушка Карла-Энтони Таунса подогрела слухи о помолвке с баскетболистом.

В четверг, всего через день после того, как Карл-Энтони Таунс перешел из «Миннесоты» в «Нью-Йорк», девушка центрового Джордин Вудс опубликовала в социальной сети селфи, на котором она демонстрирует большое бриллиантовое кольцо.

Поскольку пара вместе уже четыре года и недавно переехала в Нью-Йорк, пост вызвал слухи о том, что Таунс и Вудс помолвлены.

Вудс не отреагировала на подозрения подписчиков.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Complex
светская хроника
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logoНБА
Баскетбол - фото
logoКарл-Энтони Таунс
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