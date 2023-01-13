«Уизардс» выпустили фигурку Кайла Кузмы в розовом свитере с длинными рукавами
«Уизардс» выпустили фигурку с качающейся головой форварда Кайла Кузмы в его самом известном образе.
На статуэтке Кузма предстает в розовом свитере с длинными рукавами. В таком виде баскетболист появился на одном из матчей НБА в ноябре 2021 года.
Первые 10 тысяч болельщиков на пятничном матче против «Нью-Йорка» получат фигурку 27-летнего баскетболиста.
«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много
50 самых важных людей в истории «Лейкерс»
Соцсети «Уизардс»
Комментарии