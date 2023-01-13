«Уизардс» выпустили фигурку с качающейся головой форварда в его самом известном образе.

На статуэтке Кузма предстает в розовом свитере с длинными рукавами. В таком виде баскетболист появился на одном из матчей в ноябре 2021 года.

Первые 10 тысяч болельщиков на пятничном матче против « » получат фигурку 27-летнего баскетболиста.

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много

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