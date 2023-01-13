«Уизардс» выпустили фигурку Кайла Кузмы в розовом свитере с длинными рукавами

Теги светская хроника Нью-Йорк НБА Вашингтон фото Кайл Кузма Баскетбол

«Уизардс» выпустили фигурку с качающейся головой форварда Кайла Кузмы в его самом известном образе.

На статуэтке Кузма предстает в розовом свитере с длинными рукавами. В таком виде баскетболист появился на одном из матчей НБА в ноябре 2021 года.

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