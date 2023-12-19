Модели Эмили Ратаковски отказали в бесплатных билетах в «Мэдисон». Ранее она досрочно покинула игру «Никс» против «Хит»

Теги светская хроника Майами Нью-Йорк НБА Баскетбол - фото Ирина Шейк Баскетбол

Модели Эмили Ратаковски отказали в бесплатных билетах на нью-йоркскую арену «Мэдисон Сквер Гарден».

Ратаковски исключена из VIP-списка «Мэдисон Сквер Гарден» в результате того, что вместе с российской моделью Ириной Шейк досрочно покинула игру «Никс» против «Хит» 24 ноября. «Нью-Йорк» тогда отыгрался с «-21» и победил со счетом 100:98.

Ратаковски впоследствии подала заявку на билеты на матч хоккейных «Рейнджерс» в MSG, но получила отказ. Топ-модель по-прежнему приветствуется на арене, если сама приобретет билеты.

Ратаковски и Шейк покинули трибуну во время матча с «Майами» за несколько минут до его завершения. Источник сообщил, что девушки сделали это якобы «из-за проблем с уходом за детьми дома».

Также источник отметил: «Они ушли слишком рано! Люди видели, как это случилось. А ведь это был такой статусный матч».

NY Post

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9 комментариев
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«из-за проблем с уходом за детьми дома»
Конечно, не секрет, что Ирке и Эмке не нужен баскетбол. Ходят рекламировать себя.
Но если ты уходишь раньше времени, сам покупай билеты. Все верно. Страшно такое писать, но, Долану уважение.
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Разумный ход
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На хоккее жесткий фейс-контроль, это вам не травоядная НБА
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Ответ Abdul Aziz
Комментарий скрыт
Не пойму, это нотки зависти или гордости, что ты один их обеих переплюнул?
+1
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Ответ Марсель Объелся
На хоккее жесткий фейс-контроль, это вам не травоядная НБА
Марцель, а ты не плох)
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Погнали халявщицу.
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самые бесполезные люди на Земле.
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