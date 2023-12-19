Модели Эмили Ратаковски отказали в бесплатных билетах на нью-йоркскую арену «Мэдисон Сквер Гарден».

Ратаковски исключена из VIP-списка «Мэдисон Сквер Гарден» в результате того, что вместе с российской моделью Ириной Шейк досрочно покинула игру «Никс» против «Хит» 24 ноября. « » тогда отыгрался с «-21» и победил со счетом 100:98.

Ратаковски впоследствии подала заявку на билеты на матч хоккейных «Рейнджерс» в MSG, но получила отказ. Топ-модель по-прежнему приветствуется на арене, если сама приобретет билеты.

Ратаковски и Шейк покинули трибуну во время матча с « » за несколько минут до его завершения. Источник сообщил, что девушки сделали это якобы «из-за проблем с уходом за детьми дома».

Также источник отметил: «Они ушли слишком рано! Люди видели, как это случилось. А ведь это был такой статусный матч».

NY Post