Модели Эмили Ратаковски отказали в бесплатных билетах в «Мэдисон». Ранее она досрочно покинула игру «Никс» против «Хит»
Модели Эмили Ратаковски отказали в бесплатных билетах на нью-йоркскую арену «Мэдисон Сквер Гарден».
Ратаковски исключена из VIP-списка «Мэдисон Сквер Гарден» в результате того, что вместе с российской моделью Ириной Шейк досрочно покинула игру «Никс» против «Хит» 24 ноября. «Нью-Йорк» тогда отыгрался с «-21» и победил со счетом 100:98.
Ратаковски впоследствии подала заявку на билеты на матч хоккейных «Рейнджерс» в MSG, но получила отказ. Топ-модель по-прежнему приветствуется на арене, если сама приобретет билеты.
Ратаковски и Шейк покинули трибуну во время матча с «Майами» за несколько минут до его завершения. Источник сообщил, что девушки сделали это якобы «из-за проблем с уходом за детьми дома».
Также источник отметил: «Они ушли слишком рано! Люди видели, как это случилось. А ведь это был такой статусный матч».
NY Post
Конечно, не секрет, что Ирке и Эмке не нужен баскетбол. Ходят рекламировать себя.
Но если ты уходишь раньше времени, сам покупай билеты. Все верно. Страшно такое писать, но, Долану уважение.