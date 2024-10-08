Джош Харт придумал прозвище для Карла-Энтони Таунса
Джош Харт придумал прозвище для новобранца «Никс» Карла-Энтони Таунса.
Защитник «Нью-Йорка» в социальных сетях назвал звездного центрового «The Big Bodega», прозвище вскоре трансформировалось в «Bodega KAT».
Словом «Bodega» жители Нью-Йорка называют небольшой продуктовый магазинчик у дома, который работает до позднего времени. Словосочетание «Bodega cat» означает кошку, которая обитает в таком месте, ее назначение – предотвращение нашествия грызунов.
Таунс уже давно имеет прозвище KAT (cat – кошка, прим. Спортс’’). Никнейм «Bodega KAT» – игра слов с отсылкой к новому места жительства Карла-Энтони.
«Классно придумано. Мне нравится», – отреагировал Таунс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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