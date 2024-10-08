Брайан Уиндхорст: «У «Никс» может быть лучшая атака в НБА»
«Брансон может атаковать со всех трех дистанций. Когда придется иметь дело с заслоном от Таунса, если дать Брансону какое-то пространство, он наберет очки. Таунс же может как пойти в проход к кольцу, так и бросить дальний. Все считают, что он попробует атаковать с дистанции, но его арсенал шире, он может легко набрать 35 очков в матче.
Нет никакой возможности уверенно перекрыть пик-н-ролл в исполнении этих двух парней. Потребуется третий игрок для подстраховки. И когда это произойдет, Джейлен Брансон разберет защиту на части. Как теперь сдваиваться на Брансоне, когда на площадке одновременно Таунс, Бриджес и Ануноби? Это невозможно.
Наблюдение за «Никс» в первом матче заставило меня поверить, что у них может быть лучшая атака в НБА. Если они останутся здоровыми и сыграются. Потребуется время, но это может произойти», – заключил эксперт ESPN.
«Никс» обыграли «Хорнетс» в первом предсезонном матче со счетом 111:109.
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