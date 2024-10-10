Ник Нерс: «Кайл Лаури стал бы хорошим главным тренером»
Ник Нерс оценил шансы Кайла Лаури на тренерскую карьеру.
«Совсем не удивлюсь, если он станет главным тренером. Он был бы хорошим тренером. У него есть несколько качеств, которые позволят ему преуспеть на этой позиции.
Он любит баскетбол. Изучает его. Знает его. И у него очень твердый характер.
Думаю, что он способен побороться за это место», – заключил главный тренер «Филадельфии».
«Он один из тех парней, которые приходят домой и каждый день читают сборник правил. Он знает каждое правило. Учит судей, тренеров и игроков. Знает игру досконально.
Очень хорошо понимает игру. Легко вижу его на позиции главного тренера», – заявил одноклубник Калеб Мартин.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Philadelphia Inquirer
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