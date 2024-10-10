Ник Нерс: «Кайл Лаури стал бы хорошим главным тренером»

Ник Нерс оценил шансы Кайла Лаури на тренерскую карьеру.

«Совсем не удивлюсь, если он станет главным тренером. Он был бы хорошим тренером. У него есть несколько качеств, которые позволят ему преуспеть на этой позиции.

Он любит баскетбол. Изучает его. Знает его. И у него очень твердый характер.

Думаю, что он способен побороться за это место», – заключил главный тренер «Филадельфии».

«Он один из тех парней, которые приходят домой и каждый день читают сборник правил. Он знает каждое правило. Учит судей, тренеров и игроков. Знает игру досконально.

Очень хорошо понимает игру. Легко вижу его на позиции главного тренера», – заявил одноклубник Калеб Мартин .