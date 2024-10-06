Ник Нерс: «По сравнению с прошлым годом «Сиксерс» впереди в большинстве аспектов»
Ник Нерс прокомментировал тренировочный лагерь «Филадельфии».
Главный тренер ответил на вопрос о готовности состава по сравнению с прошлым годом.
«По ощущениям, мы далеко впереди в большинстве аспектов.
У нас оказалось немного больше времени на тренировки без необходимости волноваться об игре.
Я очень доволен. За эту неделю естественным образом сложились ситуации, которые помогли в нашей подготовке. Мы привезли в лагерь большой состав, и это тоже оказалось полезным. Мне понравились энергия, энтузиазм молодежи. Все это помогло.
Так что да, два больших пальца, без всяких сомнений», – заключил Нерс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Philadelphia Inquirer
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