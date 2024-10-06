Ник Нерс: «По сравнению с прошлым годом «Сиксерс» впереди в большинстве аспектов»

Ник Нерс прокомментировал тренировочный лагерь «Филадельфии».

Главный тренер ответил на вопрос о готовности состава по сравнению с прошлым годом.

«По ощущениям, мы далеко впереди в большинстве аспектов.

У нас оказалось немного больше времени на тренировки без необходимости волноваться об игре.

Я очень доволен. За эту неделю естественным образом сложились ситуации, которые помогли в нашей подготовке. Мы привезли в лагерь большой состав, и это тоже оказалось полезным. Мне понравились энергия, энтузиазм молодежи. Все это помогло.

Так что да, два больших пальца, без всяких сомнений», – заключил Нерс .