Калеб Мартин: «Майами» изменил мою жизнь намного сильнее, чем я мог себе представить»

Калеб Мартин попрощался с городом Майами и местными «Хит».

После трех сезонов в «Майами » форвард в межсезонье-2024 подписал контракт с «Филадельфией».

«Майами, извиняюсь за затянувшуюся паузу. Мне потребовалось немного больше времени, чтобы опубликовать прощальный пост, потому что я не был готов попрощаться сразу лол. «Майами» изменил мою жизнь намного сильнее, чем я мог себе представить. Клуб предоставил мне возможность, благодаря которой я могу улучшить свою жизнь, жизнь моей семьи и карьеру. Такое ощущение, будто только вчера я еще был на двустороннем контракте, пытаясь снова сделать себе имя. Болельщики, товарищи по команде, тренеры и город приняли меня с распростертыми объятиями, и я всегда старался отплатить им тем, что отдавал всего себя на площадке каждый вечер.

Все определенно закончилось не так, как я ожидал, но полученные за последние три года воспоминания и впечатления останутся со мной навсегда. Этот город всегда будет для меня вторым домом и займет особое место в моем сердце. Спасибо вам всем, спасибо за все!» – написал баскетболист.