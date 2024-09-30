  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

Калеб Мартин: «Майами» изменил мою жизнь намного сильнее, чем я мог себе представить»

Калеб Мартин попрощался с городом Майами и местными «Хит».

После трех сезонов в «Майами» форвард в межсезонье-2024 подписал контракт с «Филадельфией».

«Майами, извиняюсь за затянувшуюся паузу. Мне потребовалось немного больше времени, чтобы опубликовать прощальный пост, потому что я не был готов попрощаться сразу лол. «Майами» изменил мою жизнь намного сильнее, чем я мог себе представить. Клуб предоставил мне возможность, благодаря которой я могу улучшить свою жизнь, жизнь моей семьи и карьеру. Такое ощущение, будто только вчера я еще был на двустороннем контракте, пытаясь снова сделать себе имя. Болельщики, товарищи по команде, тренеры и город приняли меня с распростертыми объятиями, и я всегда старался отплатить им тем, что отдавал всего себя на площадке каждый вечер.

Все определенно закончилось не так, как я ожидал, но полученные за последние три года воспоминания и впечатления останутся со мной навсегда. Этот город всегда будет для меня вторым домом и займет особое место в моем сердце. Спасибо вам всем, спасибо за все!» – написал баскетболист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoМайами
logoФиладельфия
logoНБА
logoКалеб Мартин
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бостон» и «Кливленд» лидируют на Востоке по прогнозу побед в регулярном чемпионате НБА от ESPN
627 сентября, 18:36
«Финикс» заплатит самый большой налог на роскошь в сезоне-2024/25. «Миннесота» – на втором месте, «Милуоки» – на третьем
1326 сентября, 15:58
«Филадельфия» провела самое мощное межсезонье в НБА. Это точно заявка на титул?
5623 сентября, 18:23
Шакил О′Нил: «У «Бостона» был самый легкий в истории путь к чемпионству»
2521 сентября, 17:28
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чадов, Кливленд, Спеллмен, Аврамович и Бэйкон – в символической пятерке недели Лиги ВТБ
6 минут назад
Женская НБА. Плей-офф. Полуфиналы. 34 очка Стюарт помогли «Нью-Йорку» обыграть «Лас-Вегас» и повести 1-0 в серии, «Миннесота» дома уступила «Коннектикуту»
1сегодня, 04:19
Эй Джей Гриффин: «Бросил баскетбол, чтобы следовать за Иисусом»
15вчера, 21:10Видео
Обмен с участием Карла-Энтони Таунса и Джулиуса Рэндла еще не завершен
9вчера, 20:48
Суперкубок Греции. Финал. 20 очков Везенкова помогли «Олимпиакосу» победить «Панатинаикос» и завоевать трофей
2вчера, 20:25
ACB. Трехочковый с фолом Юнио Барруэты за 1,3 секунды до конца принес «Баскет Корунье» победу над «Реалом», «Барселона» разгромила «Гранаду» и другие результаты
6вчера, 20:09
«Это был вопрос образа жизни». Джулиус Ирвинг рассказал, почему не пошел в «Милуоки» в 1972 году
2вчера, 19:57
Кубок президента Турции. Финал. «Анадолу Эфес» обыграл «Фенербахче» и стал 14-кратным победителем турнира
вчера, 18:52
Мэджик Джонсон сомневается в Джей Джей Редике: «Трудно сделать переход от того, кем он был, к работе тренером»
1вчера, 18:12
«Он посмотрел на меня так, словно хотел убить». Владелец автосалона Chevrolet рассказал, как в детстве разыграл Майкла Джордана
5вчера, 17:58
Ко всем новостям
Последние новости
Мэджик Джонсон: «Кевин Дюрэнт один из лучших среди спортсменов, которые занимаются бизнесом»
15 минут назадФото
Новая модель кроссовок Дэмиана Лилларда выйдет в коллаборации Adidas с баскетбольной «Баварией»
28 минут назадФото
Адриатическая лига. «Борац Чачак» примет КРКА
39 минут назад
Билл Симмонс об обмене «Нью-Йорком» Рэндла: «Думаю, у них возникли проблемы с химией»
2сегодня, 05:46
«Жальгирис» потерял Брэди Мэнека на 3-4 недели в связи с травмой
1сегодня, 05:23
Джош Харт прояснил, что означал его пост «Вы серьезно?» после обмена Карла-Энтони Таунса
4сегодня, 05:17
«Финикс» подпишет негарантированный контракт с Дэвидом Стоктоном
1сегодня, 04:59
Микэл Бриджес вряд ли станет подписывать продление контракта с «Никс» до следующего лета
1сегодня, 04:46
«Спасибо!» Джулиус Рэндл попрощался с Нью-Йорком в соцсетях
1сегодня, 04:30Фото
Камала Харрис станет гостем подкаста Стивена Джексона и Мэтта Барнса
10вчера, 20:59Фото