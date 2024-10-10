Дэрил Мори о подписании Пол Джорджа: «Рискованный план не значит, что он плохой. Это определенно лучший план»

Дэрил Мори доволен итогом межсезонья.

«Филадельфия » заполучила 34-летнего звездного форварда Пола Джорджа .

«Мы следовали плану, который считали лучшим в погоне за титулом. Это был рискованный план, они не всегда срабатывают, но все остальные выглядели еще хуже.

Теперь я думаю, что мы входим в ряд лучших команд. «Бостон» заслуживает называться фаворитом. Они показали исторический баскетбол, но мы считаем, что способны сразиться с ними и победить в этом году.

Рискованный план не всегда означает, что он плохой. Он может оказаться лучшим. Наш определенно лучший», – заявил президент «Сиксерс».