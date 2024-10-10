  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дэрил Мори о подписании Пол Джорджа: «Рискованный план не значит, что он плохой. Это определенно лучший план»
1

Дэрил Мори о подписании Пол Джорджа: «Рискованный план не значит, что он плохой. Это определенно лучший план»

Дэрил Мори доволен итогом межсезонья.

«Филадельфия» заполучила 34-летнего звездного форварда Пола Джорджа.

«Мы следовали плану, который считали лучшим в погоне за титулом. Это был рискованный план, они не всегда срабатывают, но все остальные выглядели еще хуже.

Теперь я думаю, что мы входим в ряд лучших команд. «Бостон» заслуживает называться фаворитом. Они показали исторический баскетбол, но мы считаем, что способны сразиться с ними и победить в этом году.

Рискованный план не всегда означает, что он плохой. Он может оказаться лучшим. Наш определенно лучший», – заявил президент «Сиксерс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoФиладельфия
logoНБА
logoДэрил Мори
logoПол Джордж
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пол Джордж: «НБА изменилась, когда «Майами» поставил Криса Боша на роль 5-го номера»
114 октября, 18:51
Пол Джордж: «Впервые в карьере буду играть вместе с элитным разыгрывающим и элитным «большим» одновременно»
171 октября, 07:54
Кавай Ленард об уходе Пола Джорджа: «Никогда не искал на площадке своего спасителя»
530 сентября, 18:33
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Кобе будет в «Мэверикс». Марк Кьюбан был уверен, что заполучил Кобе Брайанта в 2007 году
19 минут назад
Пол Джордж: «У меня нет эго в том, что касается баскетбола. Могу играть в любой системе»
151 минуту назад
Изменения в регламенте Евролиги позволят Джордану Лойду сразу выступать в турнире за новую команду
1сегодня, 10:04
Евролига. «Панатинаикос» примет «Баварию», «Реал» встретится с «Партизаном» и другие матчи
1сегодня, 09:55
«Не знал, что делать. Не мог думать о баскетболе». Джимми Батлер потерял отца в феврале этого года
1сегодня, 09:46
Карлик Джонс: «Потрясающий опыт – быть рядом с Лукой Дончичем и Николой Йокичем»
2сегодня, 08:53
Стив Керр: «Мы лишились Клэя Томпсона, но получили больше бросающих баскетболистов»
1сегодня, 08:35
«Уорриорз» реализовали 28 из 52 трехочковых бросков в победном предсезонном матче против «Сакраменто»
9сегодня, 08:20Видео
Джордан Лойд ушел из «Маккаби Тель-Авив»: «Угроза стала слишком реальной для меня и моей семьи в результате последних атак»
сегодня, 07:37
Леброн Джеймс станет сопредседателем бала Met Gala 2025
5сегодня, 07:24
Ко всем новостям
Последние новости
Ник Нерс: «Кайл Лаури стал бы хорошим главным тренером»
38 минут назад
Дакуан Джеффрис сломал пятую пястную кость и выбыл из состава «Шарлотт» на неопределенный срок
сегодня, 09:23
Джордан Лойд завершает оформление двухлетнего контракта с «Монако» (Донатас Урбонас)
сегодня, 09:06
Пабло Ласо о поражении от «Црвены Звезды»: «Игру решил их удачный старт. Он вселил в них уверенность. Проигрыши бесят»
сегодня, 07:59
Предсезонный матч «Тимбервулвз» против «Денвера» был перенесен на день раньше из-за участия «Линкс» в финале женской НБА
сегодня, 07:06
Сергей Козин: «Из 12 потерь мы 10 отдали просто в руки сопернику и пропустили очки в свое кольцо»
сегодня, 06:22
Хавьер Паскуаль: «Мы сходили с ума из-за некоторых ситуаций. Вы можете допустить несколько ошибок, но вы не можете совершить две ошибки подряд»
1сегодня, 06:04
Георгий Жбанов о тяжелой победе «Зенита» над «Пари НН»: «Сегодня нелетная погода в Питере. Ничего, настреляем в Москве»
1сегодня, 05:54
Адриатическая лига. КРКА обыграла в гостях «Цибону».
1вчера, 20:24
Жорди Фернандес: «У нас есть здоровый Бен Симмонс, который усердно работал все лето»
7вчера, 18:27