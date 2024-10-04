Пол Джордж: «НБА изменилась, когда «Майами» поставил Криса Боша на роль 5-го номера»

Пол Джордж вспомнил противостояние с «Хит» Леброна Джеймса.

«Когда мы играли против «Майами» и они поставили Криса Боша на 5-й номер, НБА буквально изменилась. Мы были одной из последних команд с двумя настоящими «большими», Дэвидом Уэстом и Роем Хиббертом, которые не бросали трехочковые или средние. У «Хит» были проблемы против нашего состава, пока они не переместили Боша на позицию центрового и не стали играть с пятью «вингами». Так они победили «Пэйсерс». Это была рабочая схема.

Затем мы увидели это уже в «Атланте» с Перо Античем. Элом Хорфордом. Это принесло нам проблемы.

Теперь все ищут бросающих больших. Тяжелых форвардов больше нет, теперь там «винг». За это должны поблагодарить нас. Тот состав «Индианы». За нынешний вид баскетбола», – заключил форвард «Филадельфии».

«Пэйсерс» трижды уступали «Майами» в плей-офф в 2012-14 годах. Один раз в полуфинале и дважды в финале Восточной конференции.