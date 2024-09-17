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Карлик Джонс о поддержке в Белграде: «Отличается от НБА. Там иногда может быть тихо, но только не здесь»

Карлик Джонс поделился впечатлениями от игры в Белграде.

Разыгрывающий из Южного Судана дебютирует в составе сербского клуба.

«Это было невероятно! Я взволнован, впервые сыграл перед болельщиками «Партизана» в Белграде. У нас также была их поддержка в первых двух контрольных выездных играх.

Они никогда не останавливаются. Это отличается от НБА, там иногда может быть тихо, но только не здесь. Я рад быть частью этого.

Люди узнают меня в магазинах, торговых центрах, ресторанах. Я благодарен за это и за то, что они признают меня таким, какой я есть», – признался Карлик Джонс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Meridian Sport
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoПартизан
logoНБА
болельщики
logoАдриатическая лига
Карлик Джонс
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