Карлик Джонс о поддержке в Белграде: «Отличается от НБА. Там иногда может быть тихо, но только не здесь»
Карлик Джонс поделился впечатлениями от игры в Белграде.
Разыгрывающий из Южного Судана дебютирует в составе сербского клуба.
«Это было невероятно! Я взволнован, впервые сыграл перед болельщиками «Партизана» в Белграде. У нас также была их поддержка в первых двух контрольных выездных играх.
Они никогда не останавливаются. Это отличается от НБА, там иногда может быть тихо, но только не здесь. Я рад быть частью этого.
Люди узнают меня в магазинах, торговых центрах, ресторанах. Я благодарен за это и за то, что они признают меня таким, какой я есть», – признался Карлик Джонс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Meridian Sport
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